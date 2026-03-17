Назван объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана в 2025 г.

В 2025 году в экономику Азербайджана было вложено 6,595 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса, заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров.