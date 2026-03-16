https://news.day.az/politics/1822579.html
Проведен осмотр завода по производству подсолнечного масла в поселке Гырмызы базар Ходжавенда
Как сообщалось ранее, 16 марта в городе Ходжавенд под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках поездки в Ходжавенд был проведен осмотр завода по производству подсолнечного масла в поселке Гырмызы базар.
На мероприятии была заслушана информация о деятельности предприятия и его вкладе в местную экономику.
