Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице братский народ Казахстана с успешным завершением референдума по новой Конституции Республики Казахстан.

Результат референдума - принятие новой Конституции - является наглядным выражением единства и национальной воли Вашего народа, проявлением его большой веры и доверия к Вам, показателем поддержки решительной политики, которую Вы проводите во благо Казахстана. Нет сомнений, что это важное событие, предусматривающее модернизацию политической системы и совершенствование управленческой модели, ознаменует начало нового этапа в истории Казахстана, внесет вклад во всестороннее развитие Вашей братской страны, еще больше укрепит ее роль и позицию на международной арене.

Уверен, что основанные на дружбе, братстве, взаимном доверии и поддержке азербайджано-казахстанские отношения, стратегическое партнерство и союзничество, черпающие силу из общей истории, богатых духовных ценностей наших народов, нашими совместными усилиями будут и впредь продолжать развиваться по восходящей линии и укрепляться.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, еще раз передаю Вам поздравления с этой большой победой, желаю новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Казахстана - благополучия и процветания".