В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки были зафиксированы в 05:57 по местному времени.

Магнитуда землетрясения, произошедшего на глубине 74 км, составила 3,1.