https://news.day.az/sport/1822744.html Алияр Агаев назначен на матч Лиги конференций УЕФА Рефери ФИФА Алияр Агаев назначен главным арбитром матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА между "АЕК" (Ларнака) и "Кристал Пэлас". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча пройдет 19 марта в Ларнаке на стадионе "AEK Arena".
Алияр Агаев назначен на матч Лиги конференций УЕФА
Рефери ФИФА Алияр Агаев назначен главным арбитром матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА между "АЕК" (Ларнака) и "Кристал Пэлас".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча пройдет 19 марта в Ларнаке на стадионе "AEK Arena".
Помогать Агаеву будут ассистенты Зейнал Зейналов и Акиф Амирли, четвертым судьей назначен Эльчин Масиев. За систему VAR будет отвечать нидерландский арбитр Йерун Мансхот, ассистентом VAR выступит Ниджат Исмайыллы.
Отметим, что первый матч в Англии завершился со счетом 0:0.
