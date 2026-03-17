Милли Меджлис ратифицировал протокол в связи с Уставом Исполкома СНГ

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал Протокол о внесении изменений в Устав Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что "Протокол о внесении изменений в Устав Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, утвержденный Протоколом от 21 июня 2000 года", был подписан 13 октября 2023 года в городе Бишкек.

Согласно протоколу, в указанный Устав внесен ряд изменений. Азербайджанская Республика присоединяется к настоящему Протоколу с оговоркой об исключении полномочий Генерального секретаря по координации деятельности отраслевых органов сотрудничества СНГ в вопросах политического взаимодействия и сотрудничества государств и других международных межправительственных организаций.

Законопроект о ратификации "Протокола о внесении изменений в Устав Исполнительного комитета СНГ, утвержденного Протоколом от 21 июня 2000 года" после обсуждения был вынесен на голосование и принят в едином чтении.