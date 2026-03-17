Важная информация для автовладельцев

Центры технического осмотра, расположенные на территории Сабунчинского и Гарадагского районов Баку, в целях обеспечения удовлетворенности граждан в нерабочие праздничные дни будут работать без перерыва - ежедневно с 09:00 до 18:00.

Об этом сообщили Day.Az в МВД.

"Кроме того, для обеспечения непрерывности проведения регистрационных действий с транспортными средствами, а также назначенных экзаменов, в Регистрационно-экзаменационном управлении Главного управления Государственной дорожной полиции, а также в действующих в регионах регистрационно-экзаменационных и отделах технического осмотра, обслуживание будет организовано с 09:00 до 18:00.

Владельцы транспортных средств и водители, воспользовавшись наличием свободного времени и созданными условиями, могут обращаться в соответствующие структуры Дорожной полиции как для прохождения технического осмотра, так и по вопросам регистрации и экзаменов - как и в обычные рабочие дни", - сообщили в МВД.