Милли Меджлис обсуждает 9 вопросов
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как передает Day.Az, в повестку заседания включены следующие 9 вопросов:
1.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Протокола о внесении изменений в "Положение об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств", утвержденное Протоколом от 21 июня 2000 года;
2.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении";
3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О недрах" (третье чтение);
4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение);
5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (второе чтение);
6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О культуре" (второе чтение);
7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);
8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О медиа" (первое чтение);
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение).
