Милли Меджлис обсуждает 9 вопросов

Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, в повестку заседания включены следующие 9 вопросов:

1.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Протокола о внесении изменений в "Положение об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств", утвержденное Протоколом от 21 июня 2000 года;

2.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении";

3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О недрах" (третье чтение);

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение);

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (второе чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О культуре" (второе чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О медиа" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение).