В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Рубене Варданяне.

Day.Az представляет публикацию:

История с Рубеном Варданяном - чистая притча, прямо для школьных сочинений о жизни. Еще вчера он разъезжал в мягких креслах своих частных джетов, попивал шампанское, а сегодня - лежит на жестких тюремных нарах в Азербайджане и, тяжко вздыхая, исполняет арию "Забытый узник". Контраст просто убойный!

Но самое смешное даже не в этом падении с небес на землю. Нет, самое вкусное - в том, как Рубен-джан вдруг вспомнил, что в Азербайджане есть омбудсмен. Тот самый "правовой институт", который он раньше в упор не видел. А теперь? Теперь Варданян льет слезы и просит: "Защитите меня, родные!"

Ирония уровня Голливуда. Когда он разглагольствовал о "борьбе за принципы" и "великой Армении", про права человека у него язык не поворачивался. А как сам оказался в клетке - ого! - вдруг эти права стали святыми и неприкосновенными.

В политике такое всегда было и будет. Пока у тебя деньги и связи, ты можешь плевать на все эти системы и институты. Мол, я выше этого! А как только тебя самого прижмут к стенке - ой, мамочки, где мой адвокат, где омбудсмен, где международная общественность? Вдруг все эти "непризнанные" органы превращаются в последнюю соломинку.

Варданян, похоже, до сих пор надеется, что вокруг него закрутится грандиозная мировая драма: митинги, звездные петиции, "Свободу Рубену!" на всех телеканалах.

Но нет. Пока что все банально до слез: обычная юридическая машина крутится, бумаги шуршат, и бывший миллиардер вынужден играть по ее правилам - без спецэффектов и оваций.

Поучительная история, правда? Сидишь в джете - думаешь, ты король мира. А потом раз - и уже король нар

Жизнь - она такая, саркастическая штука.