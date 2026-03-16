Члены Координационного штаба посетили Гадрутскую мечеть - ФОТО 16 марта члены Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики и сотрудники Администрации Президента Азербайджанской Республики посетили Гадрутскую мечеть, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Отметим, что сегодня в Ходжавендском районе состоялось очередное заседание штаба под председательством руководителя Координационного штаба Самира Нуриева.
