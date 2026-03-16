В Азербайджане приближаются длинные праздничные дни, в течение которых банки работать не будут. Одним из самых распространенных вопросов в такие периоды является то, как оплачивать кредиты и будут ли начислены штрафы за просрочку.

Как передает Day.Az, у некоторых людей даты платежей по кредитам как раз попадают на нерабочие дни. Банки обычно советуют оплачивать кредиты в последний рабочий день перед праздниками. Но эксперты отмечают, что обязательства оплачивать кредит до праздников нет.

Основная дата - та, что указана в кредитном договоре. Если она приходится на нерабочий день, платить можно именно в этот день. Сегодня большинство платежей проходит через онлайн-банкинг или терминалы, поэтому ни заранее оплачивать, ни ждать окончания праздников не нужно.

Кроме того, закон говорит: если дата платежа приходится на официальный выходной, обязательство переносится на первый рабочий день. То есть при оплате в этот день просрочка и штрафы не начисляются, кредитная история не страдает.

Некоторые думают, что в праздники банки не работают и платежи не фиксируются в системе. Но это неверно: дата оплаты всегда фиксируется.

Если гражданин оплатил кредит вовремя, а система банка обновилась позже, это уже технический вопрос банка, и штрафы или проценты за просрочку начисляться не могут.

Если же платеж был сделан вовремя, а после праздников банк всё же отметил его как просроченный, это нарушение закона, и в такой ситуации можно обратиться с жалобой в соответствующие органы.