МИД Швеции временно переносит работу посольства в Иране в Баку

Министерство иностранных дел Швеции приняло решение временно переместить сотрудников своего посольства в Тегеране в Баку на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Иране.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на своей странице в социальной сети X.

"С учетом ухудшения ситуации с безопасностью в Иране МИД Швеции решил временно переместить сотрудников своего посольства в Тегеране. Посольство продолжит работу из Баку.

Ситуация с безопасностью в Тегеране остается очень неопределенной.

МИД Швеции с 2022 года рекомендует воздерживаться от любых поездок в Иран и призывает граждан Швеции покинуть страну", - говорится в публикации.