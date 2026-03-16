На месторождении "Абшерон" стартует полномасштабная разработка

В азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках проекта полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" планируется начать добычу первого природного газа 1 сентября 2029 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в компании TotalEnergies.

По данным компании, срок эксплуатации проекта оценивается примерно в 30 лет.

Отмечается, что для проекта полномасштабной разработки месторождения "Абшерон", который будет реализован компанией TotalEnergies Absheron B.V., подготовлена Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС). Документ подготовлен в соответствии с законодательством Азербайджана, международными конвенциями, соглашением о разделе продукции по месторождению "Абшерон" и международными стандартами нефтегазовой отрасли.

Проект станет следующим этапом развития после успешно реализованной стадии ранней добычи на месторождении. В рамках работ предусмотрено бурение трех подводных скважин (в перспективе - еще одной дополнительной), создание подводной инфраструктуры, а также прокладка морских и наземных трубопроводов. Кроме того, примерно в 4 км к юго-западу от Сангачальского терминала планируется строительство Центрального перерабатывающего предприятия.

На этом объекте будет осуществляться переработка добытого газа и жидких углеводородов. Обработанный газ планируется направлять в Южно-Кавказский трубопровод и во внутреннюю газовую сеть Азербайджана, а нестабилизированный конденсат - транспортировать на Сангачальский терминал.

Ожидается, что проект также окажет положительное социально-экономическое влияние, включая рост занятости, расширение возможностей для местных компаний, развитие кадрового потенциала и вклад в энергетическую безопасность страны.

Газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено примерно в 100 км к юго-востоку от побережья Каспийского моря. В совместное предприятие входят TotalEnergies EP Absheron B.V. (35%), SOCAR Absheron (35%) и ADNOC XRG (30%).

Добыча в рамках первой стадии разработки началась в июле 2023 года. Суточная мощность составляет около 4 млн кубометров газа и 13 тыс. баррелей конденсата, при этом газ реализуется на внутреннем рынке Азербайджана.

Партнеры планируют принять окончательное инвестиционное решение по проекту в 2026 году. На пике добычи в рамках второй стадии ожидается производство около 12,7 млн кубометров газа в сутки (примерно 4,5 млрд кубометров в год) и около 35 тыс. баррелей конденсата в сутки.