https://news.day.az/world/1822620.html Сильная вспышка произошла на Солнце - ВИДЕО Первое за долгое время достаточно сильная вспышка М2.8 произошла на Солнце. Как передает Day.Az, вспышка сопровождалась корональным выбросом массы (КВМ), направленным прямо в сторону Земли. При этом ожидаемая геомагнитная буря будет на Земле значительно сильнее, чем обычно при таких вспышках.
Сильная вспышка произошла на Солнце - ВИДЕО
Первое за долгое время достаточно сильная вспышка М2.8 произошла на Солнце.
Как передает Day.Az, вспышка сопровождалась корональным выбросом массы (КВМ), направленным прямо в сторону Земли.
При этом ожидаемая геомагнитная буря будет на Земле значительно сильнее, чем обычно при таких вспышках.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре