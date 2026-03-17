Иран и Ирак начали переговоры по Ормузскому проливу

Иран и Ирак начали переговоры о разрешении прохода иракских нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Об этом сообщил министр нефти Ирака Хаян Абдул-Гани, передает The Guardian.

"Ведутся переговоры с Ираном относительно разрешения прохода некоторых иракских нефтяных танкеров", - рассказал министр.

Ранее мы сообщали, что США разрешили иранским танкерам ходить через Ормузский пролив.