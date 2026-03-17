США разрешили иранским танкерам ходить через Ормузский пролив

США разрешают иранским нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Иранские суда уже выходят в пролив, и мы позволяем этому происходить, чтобы снабжать [нефтью] остальной мир. <...> Мы думаем, что иранцы естественным образом откроют пролив, и пока нас это устраивает. Мы хотим, чтобы мир был хорошо обеспечен нефтью", - сказал он.

Бессент упомянул, что через Ормузский пролив прошли танкеры с топливом для Индии, а также что некоторые китайские суда успешно выходят из Персидского залива. Несмотря на то что движение по проливу резко сократилось с начала войны, а также на санкции, которые наложены на иранскую нефть, Тегеран продолжает экспортировать около 1,5 млн баррелей ежедневно.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.