https://news.day.az/world/1822623.html США нанесли более 7 тысяч ударов по целям в Иране - Трамп С начала конфликта американские силы нанесли более 7 000 ударов по объектам на территории Ирана. Как передает Day.Az, об этом сказал Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции перед рабочим обедом с руководством Центра Трампа-Кеннеди. По его словам, удары были направлены "в основном по коммерческим и военным целям".
Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Трамп заявил, что Израиль не станет наносить ядерный удар по Исламской республике на фоне продолжающегося конфликта.
