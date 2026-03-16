США нанесли более 7 тысяч ударов по целям в Иране

С начала конфликта американские силы нанесли более 7 000 ударов по объектам на территории Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции перед рабочим обедом с руководством Центра Трампа-Кеннеди.

По его словам, удары были направлены "в основном по коммерческим и военным целям".

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Трамп заявил, что Израиль не станет наносить ядерный удар по Исламской республике на фоне продолжающегося конфликта.