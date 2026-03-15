Эта европейская страна может вернуться к атомной энергии

Правительство Италии на фоне роста мировых цен на энергоносители, в частности на газ, рассматривает возможность возобновления атомной энергетики.

Последний ядерный реактор в стране был остановлен почти 40 лет назад - в 1987 году. Позднее власти предпринимали попытки пересмотреть это решение, однако реализовать их не удалось. В частности, обсуждение возвращения к атомной энергетике велось в 2011 году, но после аварии на японской АЭС "Фукусима" от этих планов отказались.

По данным источников, итальянские чиновники уже посетили Канаду для изучения технологических разработок в этой сфере. Также консультации по вопросам ядерной энергетики прошли с Францией, Южной Кореей и США.