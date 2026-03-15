Новый верховный лидер Ирана здоров

Состояние здоровья нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи хорошее, он полностью контролирует ситуацию в исламской республике. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лидер революции находится в добром здравии и в полной мере управляет ситуацией" - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства в интервью изданию Al Araby Al Jadeed. Он подчеркнул, что "обстановка в Иране стабильная, никаких расколов в государственных институтах или армии нет".

Ранее мы сообщали, что Трамп усомнился, жив ли новый верховный лидер Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.