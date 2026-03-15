Человекоподобный робот напугал женщину и попал в полицию

В Макао (Китай) человекоподобный робот напугал 70-летнюю женщину, после чего был задержан полицейскими. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным полиции, инцидент произошел рядом с жилым комплексом в районе Патане. Женщина шла по улице и смотрела в телефон, однако заметила позади себя робота модели Unitree G1 и испугалась. После этого устройство подняло руки вверх и его увели двое полицейских.

Выяснилось, что робот принадлежит местному образовательному центру и используется для промоакций. Устройство вернули оператору и напомнили об осторожности при использовании в общественных местах.

Представитель центра объяснил, что робот не мог обойти женщину и ожидал ее продолжения движения. Он также допустил, что включенная подсветка могла напугать женщину.