https://news.day.az/sport/1822401.html Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на прошедшем в польской столице Варшаве международного турнира European Open 2026. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в весовой категории +100 кг Джамал Фейзиев завоевал серебряную медаль, а Эльмар Гасымов, выступавший в весовой категории до 100 кг, - бронзовую.
Накануне Тофиг Мамедов (66 кг) занял третье место.
Отметим, что Judo European Open 2026 - это серия престижных международных турниров по дзюдо, проводимых Европейским союзом дзюдо (EJU). Эти соревнования являются частью мирового календаря, позволяя спортсменам набирать рейтинговые очки.
