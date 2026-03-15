В Казахстане завершилось голосование на референдуме по проекту новой Конституции

На всех участках Казахстана завершилось голосование на референдуме по проекту новой Конституции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральной комиссии референдума страны.

Согласно информации, участковые комиссии приступили к подсчету голосов, который, согласно законодательству, не должен длиться более 12 часов с момента его начала.

Сообщается, явка на референдуме по состоянию на 20:00 по местному времени составила 73,24%. Свои голоса отдали 9,12 миллиона человек из 12,46 миллиона.

Напомним, что сегодня в Казахстане прошел республиканский референдум. На голосование был вынесен вопрос о принятии новой Конституции.

Проект новой Конституции подготовлен с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, поступивших в ходе публичного обсуждения.