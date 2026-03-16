Армия Израиля заявила об ударах более чем по 200 целям в Иране

За последние сутки армия Израиля нанесла удары более чем по 200 целям на западе и в центральной части Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Отмечается, что среди пораженных объектов - командные центры, где действовали оперативники, системы обороны, а также объекты хранения и производства оружия.