760 абонентов в этом районе временно останутся без газа

На некоторых участках Астаринского района ожидаются перебои с газоснабжением.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Лянкяранское региональное управление по эксплуатации газа.

Отмечается, что в городе Астара на улице М. Азизбекова во время прокладки новых канализационных линий был поврежден подземный газопровод среднего давления.

В связи с этим в целях безопасности временно прекращена подача газа для 760 абонентов, проживающих на улицах М. Азизбекова, С. Вургуна и Н. Паша.

В настоящее время планируется проведение ремонтно-восстановительных работ для устранения неисправности. После их завершения подача газа будет восстановлена.