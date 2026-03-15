760 абонентов в этом районе временно останутся без газа
На некоторых участках Астаринского района ожидаются перебои с газоснабжением.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Лянкяранское региональное управление по эксплуатации газа.
Отмечается, что в городе Астара на улице М. Азизбекова во время прокладки новых канализационных линий был поврежден подземный газопровод среднего давления.
В связи с этим в целях безопасности временно прекращена подача газа для 760 абонентов, проживающих на улицах М. Азизбекова, С. Вургуна и Н. Паша.
В настоящее время планируется проведение ремонтно-восстановительных работ для устранения неисправности. После их завершения подача газа будет восстановлена.
