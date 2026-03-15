Крыша рухнула на автомобиль в Казани

В Казани на автомобиль обвалилась часть крыши многоквартирного жилого дома, момент обрушения попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Казань на максималках", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на улице Бехтерева. По информации очевидцев, на проезжавший мимо автомобиль рухнули кирпичи и металлические листы. После удара по машине из нее выбежал водитель.

В результате была повреждена крыша и капот автомобиля. Кроме того, водитель одной из машин тоже пострадал, рассказали в региональном Минздраве. Там уточнили, что мужчина получил ушибы, бригада скорой помощи оперативно прибыла на место и оказала ему помощь.

Причина произошедшего выясняется.