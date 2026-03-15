Вторая жизнь азербайджанских ковров - сочетание традиционных и современных художественных техник

В резиденции посла Великобритании в Азербайджане состоялось открытие выставки ковров в рамках проекта Arts Council Azerbaijan - "Вторая жизнь". Экспозиция стала результатом творческого воркшопа, проведенного в Гяндже, сообщили Day.Az в пресс-службе Arts Council Azerbaijan.

В мероприятии приняли участие представители культурных организаций и деятели искусства. Официальную часть открыл посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд, который выступил с приветственной речью на азербайджанском языке. Он отметил, что рад видеть в резиденции представителей творческого сообщества, подчеркнув особое значение города Гянджа места проведения воркшопа, организованного Arts Council Azerbaijan совместно с Black Mountains College при поддержке British Council.

Руководитель British Council Наргиз Гаджиева рассказала о программе и подчеркнула важность международного сотрудничества в культурной сфере. Она отметила, что проект объединил около 80 творческих практиков из Великобритании и стран Европы, реализовавших совместные инициативы в области искусства.

В рамках программы деятель культуры Дадаш Мамедов прошел профессиональное обучение и проявил инициативу проведения воркшопа в Азербайджане. Итогом работы в Гяндже стала серия художественных ковровых произведений, представленных на выставке. Руководитель Arts Council Azerbaijan поблагодарил партнеров и участников проекта за поддержку и вклад в реализацию инициативы.

Новая коллекция, посвященная теме граната, была создана в рамках проекта "Вторая жизнь" совместно с Black Mountains College при поддержке British Council. Основная цель проекта - развитие международного культурного сотрудничества и диалог между современным искусством и традиционными формами художественного наследия.

В своей речи Дадаш Мамедов особо подчеркнул активную роль женщин-художниц из регионов Азербайджана в развитии современного искусства. Авторами проекта являются Сона Гулиева и Дадаш Мамедов. Азербайджанские ковры, утратившие первоначальное состояние, получают вторую жизнь благодаря сочетанию традиционных и современных художественных техник.

После официальной части посол Великобритании пообщался с художниками и гостями выставки, отметив высокий уровень представленных работ.