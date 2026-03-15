Женская сборная Азербайджана вышла в финал Кубка чемпионов ФИБА

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в финал Кубка чемпионов ФИБА, который проходит в Бангкоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале азербайджанская команда встретилась со сборной США и одержала победу со счетом 22:20.

В решающем матче турнира соперником сборной Азербайджана станет победитель полуфинального противостояния между командами Канады и Нидерландов.

Отметим, что победитель Кубка чемпионов получит право выступить на Кубке чемпионов ФИБА 2027, чемпионате мира по баскетболу 3х3 2027 года, а также в олимпийском квалификационном турнире к летним Олимпийским играм 2028 года.