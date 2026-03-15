https://news.day.az/sport/1822294.html Женская сборная Азербайджана вышла в финал Кубка чемпионов ФИБА Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в финал Кубка чемпионов ФИБА, который проходит в Бангкоке. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале азербайджанская команда встретилась со сборной США и одержала победу со счетом 22:20.
Женская сборная Азербайджана вышла в финал Кубка чемпионов ФИБА
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в финал Кубка чемпионов ФИБА, который проходит в Бангкоке.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале азербайджанская команда встретилась со сборной США и одержала победу со счетом 22:20.
В решающем матче турнира соперником сборной Азербайджана станет победитель полуфинального противостояния между командами Канады и Нидерландов.
Отметим, что победитель Кубка чемпионов получит право выступить на Кубке чемпионов ФИБА 2027, чемпионате мира по баскетболу 3х3 2027 года, а также в олимпийском квалификационном турнире к летним Олимпийским играм 2028 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре