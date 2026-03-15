В Иране рассказали о судьбе запасов обогащенного урана

Иран считает, что запасы обогащенного урана, находившиеся на ядерном объекте, по которому был нанесен удар США, в настоящее время находятся под обломками разрушенных сооружений.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью CBS.

"Они сейчас под обломками. Как вы знаете, наши ядерные объекты были атакованы, и все оказалось под завалами", - отметил глава МИД.

Арагчи добавил, что теоретически эти материалы могут быть извлечены, однако только под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Если когда-либо будет принято решение извлечь их, это произойдёт под наблюдением агентства. Но пока у нас нет программы и нет планов делать это", - заявил он.