В работе камеры Samsung Galaxy S26 Ultra нашли разочаровывающую особенность

Инсайдер Ice Universe сообщил об особенностях работы камеры Samsung Galaxy S26 Ultra. По его словам, при съемке с увеличением 9,5х смартфон демонстрирует более естественную и качественную картинку, чем при 10-кратном зуме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Свои выводы он проиллюстрировал двумя наборами тестовых снимков. Как утверждает источник, в режиме 10х алгоритмы обработки изображения действуют слишком агрессивно и фактически дорисовывают детали. В качестве примера он привел фотографию детской игрушки с гладкой поверхностью: при 10-кратном приближении камера добавляла текстуры и мелкие элементы, которых в реальности не было.

По словам Ice Universe, сравнение проводилось в режиме съемки 24 Мп. Он также отметил, что подобное поведение не является новым для флагманов Samsung. Аналогичный эффект наблюдался у моделей Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra и S24 Ultra.

В Galaxy S25 Ultra, по его утверждению, такой особенности не было, однако в Galaxy S26 Ultra компания, как он выразился, вернулась к прежнему подходу к обработке снимков при зуме.