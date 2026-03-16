98-я церемония вручения кинопремии «Оскар»

В Лос-Анджелес состоялась 98-я церемония вручения кинопремии "Оскар".

Как передает Day.Az, церемония прошла на сцене Dolby Theatre в США. Ведущим мероприятия был известный американский комик и телеведущий Конан О'Брайен.

Победители премии "Оскар":

  • Лучший фильм: One Battle After Another

  • Лучший режиссёр: Пол Томас Андерсон - One Battle After Another

  • Лучшая мужская роль второго плана: Шон Пенн - One Battle After Another

  • Лучшая женская роль второго плана: Эми Мэдиган - Weapons

  • Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер - Sinners

  • Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон - One Battle After Another

  • Лучшая операторская работа: Отем Дюральд Аркапо - Sinners

  • Лучший монтаж: Энди Юргенсен - One Battle After Another

  • Лучший дизайн костюмов: Frankenstein

  • Лучший грим и причёски: Frankenstein

  • Лучший звук: F1

  • Лучшие визуальные эффекты: Avatar: Fire and Ash

Музыкальные категории

  • Лучшая оригинальная музыка к фильму: Людвиг Йоранссон - Sinners

Другие категории

  • Лучший анимационный фильм: KPop Demon Hunters

  • Лучший короткометражный анимационный фильм: The Girl Who Cried Pearls

  • Лучший полнометражный документальный фильм: Mr. Nobody Against Putin

  • Лучший короткометражный документальный фильм: All the Empty Rooms.