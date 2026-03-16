98-я церемония вручения кинопремии «Оскар» - СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ - ФОТО
В Лос-Анджелес состоялась 98-я церемония вручения кинопремии "Оскар".
Как передает Day.Az, церемония прошла на сцене Dolby Theatre в США. Ведущим мероприятия был известный американский комик и телеведущий Конан О'Брайен.
Победители премии "Оскар":
Лучший фильм: One Battle After Another
Лучший режиссёр: Пол Томас Андерсон - One Battle After Another
Лучшая мужская роль второго плана: Шон Пенн - One Battle After Another
Лучшая женская роль второго плана: Эми Мэдиган - Weapons
Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер - Sinners
Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон - One Battle After Another
Лучшая операторская работа: Отем Дюральд Аркапо - Sinners
Лучший монтаж: Энди Юргенсен - One Battle After Another
Лучший дизайн костюмов: Frankenstein
Лучший грим и причёски: Frankenstein
Лучший звук: F1
Лучшие визуальные эффекты: Avatar: Fire and Ash
Музыкальные категории
Лучшая оригинальная музыка к фильму: Людвиг Йоранссон - Sinners
Другие категории
Лучший анимационный фильм: KPop Demon Hunters
Лучший короткометражный анимационный фильм: The Girl Who Cried Pearls
Лучший полнометражный документальный фильм: Mr. Nobody Against Putin
Лучший короткометражный документальный фильм: All the Empty Rooms.
