Америка теряет Залив: иранский кризис открыл Китаю дорогу к новому мировому порядку

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

Кризис вокруг Ирана и Ормузского пролива стал не просто очередным эпизодом ближневосточной турбулентности. Он превратился в стресс-тест всей архитектуры силы, которую Соединенные Штаты строили в Персидском заливе десятилетиями: военные базы, гарантии безопасности, экспорт вооружений, долларовые расчеты, политическая лояльность и привязка суверенных капиталов союзников к американской финансовой системе.

Если раньше эта система казалась самоподдерживающейся, то события 2025-2026 годов показали ее главную уязвимость: союзники Америки готовы платить за защиту лишь до тех пор, пока защита работает. Как только стоимость безопасности начинает превышать ее практическую отдачу, возникает вопрос не о тактике, а о смене стратегической модели. Это и есть та точка, к которой сегодня стремительно приближается весь регион.

Ормузский пролив в этой логике оказался не просто географическим проходом, а концентратом глобальной зависимости. По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году через пролив проходило в среднем около 20 млн баррелей нефти в сутки, то есть примерно 20% мирового потребления жидких углеводородов; в первой половине 2025 года показатель даже вырос до 20,9 млн баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство оценивает, что в 2025 году через Ормуз проходило свыше 112 млрд кубометров СПГ, почти пятая часть мировой торговли сжиженным газом. Для Катара и ОАЭ этот маршрут почти незаменим: 93% катарского и 96% эмиратского СПГ экспортировались именно через этот узкий коридор. Иначе говоря, Ирану даже не требовалось вывести в океан крупный флот, чтобы напомнить миру старую истину: контроль над узким горлом мировой экономики часто ценнее контроля над открытым морем.

Именно в этом состоит первый фундаментальный вывод нынешнего кризиса. В XXI веке решающее значение имеет не только огневая мощь, но и способность дешево и асимметрично парализовать движение капитала, энергии, страхования, логистики и ожиданий. Весной 2026 года, после начала прямой войны США и Израиля против Ирана, трафик в Ормузском проливе, по данным Reuters со ссылкой на данные ООН, рухнул на 97%. Несколько судовладельцев и торговых домов приостановили перевозки, а страховщики начали закладывать экстремальную премию риска. То есть реальное воздействие обеспечили не линкоры и не авианосцы, а сочетание ракетной угрозы, морских дронов, минной опасности и страха рынка. Это и есть новая геоэкономика войны: не столько уничтожение противника, сколько резкое подорожание его нормальной экономической жизни.

Иллюзия дорогой защиты

Наиболее болезненный эффект кризис произвел не на Иран, а на богатые монархии Залива, десятилетиями считавшие, что американский оборонный зонтик сам по себе гарантирует стратегическую неуязвимость. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт входят в число крупнейших импортеров вооружений в мире. По данным SIPRI, в 2021-2025 годах именно эти четыре государства вместе обеспечили почти пятую часть мирового импорта основных вооружений: Саудовская Аравия - 6,8% мирового объема, Катар - 6,4%, Кувейт - 2,8%, ОАЭ - 2,7%. США оставались главным поставщиком для всех четырех: на них пришлось 77% импорта вооружений Саудовской Аравии, 48% Катара, 62% Кувейта и 42% ОАЭ. Это не просто коммерческая статистика. Это структура зависимости, в рамках которой закупка вооружений являлась одновременно страховкой, политическим сигналом и пропуском в привилегированную орбиту Вашингтона.

Но война нового типа беспощадна к системам, которые создавались под логику прошлой эпохи. Классическая противоракетная оборона эффективна против ограниченного числа дорогих, хорошо различимых целей. Она становится резко менее рентабельной, когда по ней бьют большими роями дешевых беспилотников, комбинированными залпами, перегрузкой каналов сопровождения и атаками на критическую инфраструктуру с разных направлений. Центр стратегических и международных исследований и ряд европейских аналитиков фиксируют ту же проблему на других театрах: перехват становится операцией с отрицательной экономикой. Патриот PAC-3 обходится примерно в 3,7-4 млн долларов за ракету, THAAD - в 12-15 млн, тогда как иранские или ираноподобные ударные дроны класса Shahed оцениваются в диапазоне 20-50 тысяч долларов. Даже без учета стоимости радаров, командных пунктов, боевого дежурства, ремонта и логистики коэффициент обмена выглядит разрушительно: оборона сжигает ресурсы в десятки и сотни раз быстрее, чем нападение.

Именно поэтому столь сильный эффект произвели сообщения о неидеальной результативности региональной ПВО. Конкретные цифры по отдельным ударам в открытых источниках расходятся, и многие из них до конца не верифицированы. Но спор о точном числе перехваченных и непропущенных целей уже вторичен. Главный факт в другом: даже самые богатые союзники США не смогли обеспечить ощущение полной защищенности своих городов, портов, аэропортов, нефтяных и цифровых активов. Если дрон ценой в десятки тысяч долларов способен вызвать многочасовую остановку аэропорта, удар по терминалу, скачок страховых ставок и миллиардные потери на бирже, то вопрос звучит уже не так: "Сколько целей перехватила ПВО?" Вопрос звучит иначе: "Можно ли вообще купить абсолютную безопасность в эпоху дешевой асимметрии?" Ответ, который дал Ближний Восток, все более очевиден: нет.

Провал не техники, а всей модели сдерживания

Важно понять: дело не только в тактико-технических характеристиках Patriot или THAAD. Проблема глубже. На протяжении десятилетий США продавали союзникам в Персидском заливе не просто системы вооружений, а целую интеллектуальную конструкцию. Ее смысл заключался в том, что безопасность региона обеспечивается американским присутствием, американской разведкой, американскими радарами, американским боевым управлением и американским политическим решением о применении силы. Однако кризис показал, что эта модель работает лишь при одном условии: противник должен играть по правилам старого конфликта. Иран же, как и другие ревизионистские игроки, сознательно переводит игру в иную плоскость - в режим истощения, перегрузки и подрыва экономической рентабельности обороны.

Отсюда и главный политический шок для государств Залива. Они обнаружили, что могут одновременно обладать самыми дорогими системами ПВО и при этом оставаться уязвимыми перед дешевыми, массовыми, серийными средствами поражения. То есть сам по себе объем закупок больше не конвертируется в стратегическое спокойствие. Для региона, привыкшего измерять безопасность стоимостью контрактов, это фундаментальная психологическая ломка. А для США - опасный сигнал: если союзники начинают сомневаться не в качестве отдельного комплекса, а в самой американской модели безопасности, то под вопрос ставится вся цепочка - от оборонных заказов до финансовой лояльности.

Почему экономический удар по Заливу важнее военного

Военный ущерб в таких конфликтах часто можно восстановить. Нефтяной терминал можно отремонтировать, ВПП - расчистить, систему ПВО - пополнить новыми ракетами. Куда сложнее восстановить уверенность инвестора, авиаперевозчика, страховщика, туроператора, логистической компании и суверенного фонда в том, что регион остается надежной платформой для капитала. Reuters в марте 2026 года сообщал, что крупнейшие страны Залива начали пересматривать управление своими суверенными инвестициями на фоне экономического шока, а совокупный объем их фондов оценивается примерно в 5 трлн долларов. Уже не только нефть, но авиация, туризм, недвижимость, дата-центры, порты и стратегия постуглеводородной диверсификации оказались под угрозой. Для таких экономик это особенно болезненно: они вкладывали десятки и сотни миллиардов не просто в рост, а в образ будущего - в мир, где Эр-Рияд, Абу-Даби, Доха и Дубай становятся глобальными узлами капитала, технологий и транспорта. Война бьет именно по этому образу.

И здесь возникает уже не военный, а финансово-политический вопрос: если союзник втягивается в кризис, который разрушает его невоенную экономику, насколько долго он будет считать такую союзническую систему выгодной? Особенно если параллельно тот же Вашингтон продолжает ожидать от него инвестиций в американские активы, покупок американского госдолга, новых оборонных заказов и участия в технологических проектах в США.

В 2025 году администрация президента США Трампа представила его турне по странам Залива как триумф экономической дипломатии. Белый дом утверждал, что поездка обеспечила более 2 трлн долларов сделок и обязательств, включая 600 млрд долларов обещанных инвестиций от Саудовской Аравии, экономический пакет с Катаром на 1,2 трлн долларов и более 200 млрд долларов сделок с ОАЭ; отдельно Reuters сообщал о 1,4 трлн долларов инвестиционного рамочного соглашения со стороны ОАЭ на десять лет и о планах катарского фонда QIA вложить в экономику США 500 млрд долларов за десятилетие. Но уже в марте 2026 года Reuters передавал, что ряд стран Залива пересматривает использование суверенных фондов именно для компенсации внутреннего шока, а новые внешние обязательства могут быть замедлены или скорректированы. Так рушится не бухгалтерия, а сама политическая математика союза: если гарант не защищает, просьба о новых инвестициях звучит уже не как партнерство, а как навязанная плата за неработающую страховку.

Китай: не союзник, а системный выгодоприобретатель

На этом фоне часто звучит вопрос: почему Китай ведет себя так сдержанно и не бросается в публичную конфронтацию? Ответ прост: потому что Пекин выигрывает не от шума, а от эрозии американской монополии на полезность. Китай не обязан заменять США во всех военных функциях. Ему достаточно стать более выгодным экономическим, технологическим и финансовым партнером в мире, который все меньше верит в американскую исключительность.

Это и есть суть китайской стратегии последних двух десятилетий. Она не построена на демонстративной экспедиционной войне. Она построена на инфраструктуре, поставках, кредитах, логистике, энергетике, телекоммуникациях и расчетных механизмах. Когда США десятилетиями тратили колоссальные ресурсы на Ирак и Афганистан, итоговые издержки американской войны в этих двух конфликтах, по оценкам проекта Costs of War Брауновского университета, превысили 8 трлн долларов с учетом будущих обязательств по ветеранам и обслуживанию долга. Даже если брать более узкие бюджетные оценки, речь все равно идет о триллионах. На этом фоне китайская стратегия выглядит почти вызывающе рациональной: Пекин вкладывал не в смену режимов, а в то, чтобы становиться незаменимым подрядчиком, кредитором, покупателем сырья и строителем инфраструктуры.

На африканском направлении это особенно заметно. По данным Бостонского университета, в 2000-2023 годах китайские кредиторы предоставили 1306 займов на общую сумму 182,28 млрд долларов 49 африканским странам и семи региональным заемщикам. Средства шли прежде всего в энергетику - 62,72 млрд долларов, транспорт - 52,65 млрд, ИКТ - 15,67 млрд и финансовый сектор - 11,98 млрд. Исследование ODI подчеркивает, что китайское финансирование сыграло критическую роль в создании и модернизации порядка 5600 км железных дорог в странах Африки к югу от Сахары, то есть около 9% всей сети региона; именно китайские подрядчики построили ключевые железнодорожные маршруты от столиц к портам в Эфиопии и Кении. Reuters в 2024 году отмечал, что после нескольких лет спада китайское кредитование Африки вновь начало расти, а Пекин стал экспериментировать с более осторожной и устойчивой моделью, в том числе финансируя крупные железнодорожные и энергетические объекты.

Именно поэтому сравнение американской и китайской моделей столь болезненно для Вашингтона. Американская сила десятилетиями ассоциировалась с нормотворчеством, ценностями и силовым гарантированием порядка. Китайская - с инфраструктурной полезностью. Но в эпоху, когда многие развивающиеся страны оценивают не идеологию, а конкретный баланс выгод, дорога, электростанция, порт, дата-центр, линия электропередачи или сеть связи оказываются важнее лекций о демократии. Это не моральная оценка. Это описание того, как реально перераспределяется влияние.

Африка как лаборатория китайского XXI века

Китай понял еще в начале 2000-х годов, что борьба за XXI век будет идти не только за рынки потребления, но и за стандарты подключения: кто строит порты, железные дороги, цифровые сети и энергетику, тот формирует будущую архитектуру обмена. Сегодня африканский континент - нагляднейшее подтверждение этой доктрины. В 2025 году торговля между Китаем и Африкой достигла рекордных 348 млрд долларов, увеличившись на 17,7% в годовом выражении; китайский экспорт в Африку вырос до 225,03 млрд, импорт из Африки - до 123,02 млрд. Это означает не просто рост товарооборота, а то, что Китай закрепляет положение главного внешнеэкономического партнера континента в тот момент, когда западные игроки спорят о тарифах, долгах и политических условиях доступа.

Разумеется, у этой модели есть и темная сторона: долговая нагрузка, асимметрия структуры торговли, зависимость от китайского экспорта, технологическое закрепление внешних стандартов. Но именно в этом и состоит зрелость китайского подхода: он не романтизирует отношения, он институционализирует зависимость через полезность. Страна, которая строит ваш порт, дает кредит на вашу электростанцию, поставляет вам телекоммуникационное оборудование, закупает вашу нефть и медь, а потом еще открывает рынок для ваших поставок, становится не просто партнером. Она становится частью вашей внутренней устойчивости.

В этом контексте показательно, что на фоне усиления американо-китайского соперничества Пекин в 2026 году объявил о снятии таможенных пошлин на импорт из 53 африканских стран, имеющих с ним дипломатические отношения. Для Африки это не жест альтруизма, а элемент выстраивания долгосрочной коалиции. Для США - напоминание о том, что геополитика сегодня делается не только авианосцами, но и тарифными режимами, платежной инфраструктурой, стандартами связи и контрактацией будущего спроса.

Дедолларизация идет не через лозунги, а через практику

Еще один ключевой сюжет нынешней перестройки - постепенное размывание абсолютной роли доллара. Здесь тоже уместно избегать сенсационности. Доллар по-прежнему остается центральной мировой резервной и расчетной валютой. SWIFT не рухнул, американский рынок облигаций остается глубочайшим и наиболее ликвидным, а сам процесс дедолларизации будет длительным и нелинейным. Но важно другое: подрывается уже не статус доллара как таковой, а привычка считать его безальтернативным.

Китай последовательно выстраивает инструменты снижения этой безальтернативности. Система CIPS, которая часто описывается как китайская альтернатива SWIFT, к концу 2025 года насчитывала 193 прямых и 1573 косвенных участника; по состоянию на сентябрь 2025 года участники системы присутствовали более чем в 120 странах и регионах, а охват через банковские связи достигал почти 4900 финансовых институтов в 189 странах и регионах. Это еще не замена глобальной долларовой инфраструктуры. Но это уже полноценный контур резервной страховки для трансграничных расчетов в юанях, который особенно привлекателен для государств, обеспокоенных санкционными рисками и политизацией финансовых потоков.

Не менее показательно поведение Китая в отношении американского долга и золота. Пик китайских вложений в казначейские бумаги США приходился на 2013 год - свыше 1,3 трлн долларов. К ноябрю 2025 года, по данным TIC, объем сократился до 683,9 млрд долларов, а в декабре составил 683,5 млрд - это один из самых низких уровней с конца 2000-х годов. Параллельно Пекин увеличивает официальные золотые резервы: по данным World Gold Council, к концу 2025 года они достигли 2306 тонн, причем Народный банк Китая продолжал покупки 14 месяцев подряд, добавив за год 27 тонн. Это не означает немедленного отказа от долларовой системы. Но это означает системное хеджирование против нее. Китай не разрушает нынешний порядок лобовой атакой; он строит себе выход из него.

Залив и Китай: от энергодиалога к стратегической диверсификации

Особую важность имеет поворот стран Залива к Китаю. Он начался не вчера и не сводится к нефти. Да, энергетика остается стержнем. Китай - крупнейший импортер углеводородов, а монархии Залива ищут долгосрочный рынок сбыта, инвестиции в переработку, нефтехимию и совместные технологии. Но теперь в этот пакет входят еще и расчеты в национальных валютах, цифровая инфраструктура, ИИ, дата-центры, логистика и телекоммуникации. В 2023 году центробанки Китая и Саудовской Аравии подписали валютный своп на 50 млрд юаней, или 26 млрд риалов. А обсуждение расширения использования юаня в энергетической торговле идет уже не как экзотическая теория, а как часть более широкой страховки от валютно-политических рисков.

Не случайно расширение BRICS стало символически столь важным. Когда в одном политико-экономическом формате оказываются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран - государства, чьи интересы еще недавно казались трудносовместимыми, - это означает не торжество гармонии, а появление новой логики платформенности. Китай продвигает не идеологический блок, а пространство гибких совпадений интересов: где можно одновременно конкурировать, сдерживать друг друга и торговать в обход старых центров силы. Для государств Залива это удобно: они не обязаны разрывать отношения с США, чтобы нарастить маневренность с Китаем. Достаточно лишь уменьшить долю стратегических ставок, привязанных к одному гаранту.

Трещины внутри западного союза

События в Персидском заливе ускоряют не только восточный дрейф монархий, но и более широкий кризис доверия внутри западной коалиции. Европа, несмотря на политические разногласия с Пекином, остается экономически глубоко связанной с Китаем. НАТО сталкивается с усталостью от затяжных конфликтов, перегрузкой оборонных бюджетов и растущим вопросом о том, можно ли бесконечно поддерживать глобальную систему обязательств, не разрушая собственную внутреннюю устойчивость. На этом фоне Китай выглядит не как "друг", а как суровый и все более необходимый факт мировой экономики.

Молчание Пекина поэтому и работает. Китай не спешит занимать трибуны, потому что сама траектория кризиса играет в его пользу. Чем дольше союзники США сомневаются в американской полезности, тем выше относительная ценность китайского предложения. Чем сильнее Америка принуждает партнеров вкладываться в ее оборону, технологию и долг, тем привлекательнее для них диверсификация. Чем чаще Вашингтон политизирует логистику, расчеты и экспортный контроль, тем активнее государства ищут параллельные контуры. Китай не обязан выигрывать быстро. Ему достаточно выигрывать на истощении американской универсальности.

Стратегический итог: не крах США, а конец их безальтернативности

Было бы ошибкой объявлять нынешний кризис "концом Америки". США по-прежнему обладают крупнейшей военной машиной мира, глубочайшими финансовыми рынками, технологической базой, сетью союзов и возможностью проецировать силу в нескольких регионах сразу. Но дело не в том, сильна Америка или нет. Дело в том, что ее сила перестает быть безальтернативной формой организации международного порядка.

Это и есть главное изменение. Раньше союзники Вашингтона допускали корректировку тактики, но не ставили под сомнение фундаментальный принцип: американская система, при всех издержках, остается единственной реально работающей. Теперь же в Персидском заливе, в Африке, в части Азии и даже в Европе все больше элит исходят из иной логики: американская система может быть полезной, но уже не единственной; с ней можно работать, но на нее опасно ставить все; ее нужно не отвергать, а разбавлять альтернативами.

Иранский кризис стал катализатором этого сдвига. Без крупного флота, без глобальной экспедиционной сети, без союзной системы масштаба НАТО Тегеран сумел показать, что может причинить колоссальный ущерб мировой энергетике и дорого обойтись тем, кто привык считать себя защищенным. Китай, почти не повышая голос, сумел оказаться главным структурным выгодоприобретателем этой реальности. А страны Залива получили жестокий, но предельно ясный урок: в мире дешевых дронов, дорогих перехватчиков, санкционных рисков, энергетических шоков и финансовой политизации слишком опасно строить свое будущее на одном-единственном гаранте.

Именно поэтому нынешний момент следует понимать не как эпизодическую ближневосточную драму, а как часть куда более крупного процесса - тихой ревизии американского порядка. Ее суть не в том, что Китай громко бросил вызов США. Ее суть в том, что Америка сама, шаг за шагом, своими войнами, издержками, перегрузкой союзов и все более дорогой архитектурой защиты сокращает поле собственной стратегической исключительности. Пекину остается лишь делать то, что он умеет лучше всего: строить маршруты, контракты, платежные каналы, рынки и зависимости - и молча ждать, пока разочарование союзников Вашингтона превратится в новую геоэкономическую реальность.