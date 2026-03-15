В Азербайджане стартовал сезон по шоссейным велогонкам

В Азербайджане состоялась первая велогонка сезона по шоссе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование было организовано в соответствии с календарным планом Федерации велосипедного спорта Азербайджана на 2026 год. Гонка прошла в велопарке и собрала около 70 спортсменов, представляющих различные клубы и спортивные общества.

В ходе напряженной борьбы победители определились в пяти возрастных категориях. Среди мальчиков 2012-2013 годов рождения на дистанции 6,4 км победу одержал Эмиль Аббасов. В категории 2010-2011 годов рождения (9,6 км) первым стал Илькин Садыгзаде, а среди спортсменов 2008-2009 годов рождения на дистанции 12,8 км победил Гасан Зейналов.

Среди девушек 2008-2009 годов рождения на дистанции 6,4 км лучшей стала Марьям Гусейнова. В категории 2011-2013 годов рождения (3,2 км) победу одержала Сувар Исаева. Победители соревнований были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.