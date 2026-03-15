Пожар в многоэтажном здании в Баку

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом здании на улице Т. Аббасова Низаминского райоа Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной противопожарной охраны и служб спасения особо риска министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар вспыхнул в квартире на 15-м этаже восемнадцатиэтажного жилого дома и что существует вероятность его распространения на другие квартиры.

Благодаря оперативному вмешательству сил МЧС пожар был потушен в короткие сроки, не дав ему распространиться.

В результате пожара сгорели горючие конструкции трехкомнатной квартиры на площади 50 квадратных метров.

Один пострадавший передан спасателями бригаде скорой медицинской помощи, также были эвакуированы 8 жильцов здания.

Остальная часть квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.