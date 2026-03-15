В Москве столкнулись два трамвая, десятки раненых - ВИДЕО В Москве два трамвая столкнулись на дублере Волоколамского шоссе. В столичной Госавтоинспекции сообщили о 22 пострадавших, 5 из которых - дети. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, предварительной причиной столкновения стал сход одного из трамваев с рельсов из-за технической неисправности, передает Day.Az.
