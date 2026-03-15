Влияние ученых и мыслителей на осмысление природы зла было значительным

Влияние ученых, мыслителей и общественных деятелей в ранний период, ощущалось очень сильно, особенно в размышлениях о природе зла.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Вайра Вике-Фрейберга - сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, президент Латвии в 1999-2007 годах, член Всемирной академии искусства и науки - сегодня на дополнительной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По словам Вайры Вике-Фрейберги, конфликты обычно подчиняются одним и тем же повторяющимся силам человеческой природы, одной из которых является идеология.

"Идеология в широком смысле - это некая усвоенная истина, особенно религиозная, которая, как утверждается, исходит прямо с небес, от высших сверхъестественных законов. Эта "верная и неоспоримая" истина должна направлять жизнь человека и служить основой для общества", - подчеркнула Вике-Фрейберга.

Она отметила, что идеология приносила много пользы - она способствовала формированию цивилизаций, - однако также нередко становилась источником конфликтов.

"Даже при наличии великой или устной традиции всегда существует возможность разных интерпретаций", - заключила Вике-Фрейберга.