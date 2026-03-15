Иран не видит оснований для переговоров с США и не запрашивал их проведения.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью телекомпании CBS, отвечая на вопрос о возможных контактах по поводу переговоров.

По его словам, Тегеран не выходил на контакт с Вашингтоном ни напрямую, ни через посредников.

Глава МИД подчеркнул, что Иран считает себя достаточно стабильным и сильным государством, способным защитить свой народ.

Арагчи также отметил, что у Тегерана нет оснований для диалога с Вашингтоном. По его словам, в прошлом переговоры проходили в моменты, когда против Ирана предпринимались атаки, и этот опыт не был положительным.

"Мы не видим причин вести переговоры с американцами. Хорошего опыта общения с ними у нас нет", - добавил министр.