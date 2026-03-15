Двое азербайджанцев стали чемпионами Грузии

Двое азербайджанцев, проживающих в Грузии, успешно выступили на национальном чемпионате по боксу среди спортсменов до 15 лет и завоевали золотые медали.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Рамиль Махмудов, выступавший в весовой категории до 52 кг, в решающем поединке победил грузина Илию Саникидзе и стал чемпионом.

Представитель города Рустави Джасур Гахраманов, выступавший в весовой категории до 46 кг, в финальном поединке одержал победу над Нодаром Оганджаняном.