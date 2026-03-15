В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) провел выпускной экзамен по уровню полного среднего образования (11 классов).

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

С 16 марта в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

По предварительным данным, 4 человека были отстранены от экзамена из-за обнаруженных у них мобильных телефонов.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене заданий открытого типа, требующих письменного ответа, занимает много времени, результаты экзамена планируется объявить в течение ближайших 7 недель.