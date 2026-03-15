Моджтаба Хаменеи вывезен в Россию для лечения

В минувший четверг Моджтаба Хаменеи был экстренно эвакуирован в Москву на российском военном самолете.

Как передает Day.Az, об этом арабскому изданию Al Jarida сообщил высокопоставленный источник, близкий к руководству в Тегеране.

По информации издания, Хаменеи получил серьезные ранения еще 28 февраля во время первых ударов американо-израильской коалиции по Тегерану. Сообщается, что обломки здания рухнули в непосредственной близости от него, поразив левую часть тела - от головы до стоп.

"Иранские спецслужбы опасались, что Израиль сможет вычислить местонахождение Моджтабы Хаменеи через врачей и медицинский персонал. Учитывая обещание Биньямина Нетаньяху ликвидировать нового лидера, риск оставаться в стране стал критическим".

По сообщениям издания, по прибытии в Москву в четверг вечером Моджтаба Хаменеи перенес операцию, которая, по предварительным данным, прошла успешно. Сейчас он находится под наблюдением совместной группы российских и иранских врачей.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.