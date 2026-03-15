Еще трое сотрудников посольства Швейцарии в Иране эвакуированы в Азербайджан
Еще трое сотрудников швейцарского посольства в Тегеране эвакуированы в Азербайджан.
Как передает Day.Az, дипломаты пересекли иранскую границу и благополучно проникли на территорию Азербайджана через государственный пограничный пункт "Астара".
Процесс эвакуации был осуществлен с проведением соответствующих проверок документов, регистрации и других процедур, и были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохождения через пограничный пункт. После прохождения процедуры регистрации они были благополучно доставлены в пункты назначения.
Процесс эвакуации на государственном пограничном пункте Астара продолжается без перебоев, а пересечения границы осуществляются в соответствии с действующими процедурами и под надзором соответствующих ведомств.
