Еще шесть человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Процесс эвакуации иностранных дипломатов и граждан из Ирана в Азербайджан через государственный погранично-пропускной пункт "Астара" продолжается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня в период с 09:00 до 14:00 граждане Китая (1 человек) и Азербайджана (5 человек) пересекли границу и попали на территорию Азербайджана.

Отметим, что процесс эвакуации осуществляется в соответствии с соответствующими процессуальными правилами и требованиями безопасности. На пункте пропуска созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного передвижения граждан, и процесс продолжается поэтапно в течение всего дня.