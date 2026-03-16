В бакинском метро ввели новый запрет

Согласно последним изменениям, внесенным в Кодекс об административных проступках, с 1 апреля вступает в силу запрет на использование электронных сигарет на станциях и в поездах "Бакинского метрополитена".

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что лица, не соблюдающие данное правило, будут оштрафованы на 30 манатов.

"Помните, что правила предназначены для обеспечения здоровья и комфорта каждого пассажира. Давайте вместе сохранять здоровую атмосферу в общественном транспорте! Для более комфортной поездки соблюдайте правила", - говорится в сообщении.