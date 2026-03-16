Названо количество мин, обнаруженных в Карабахе за неделю

Обнародована информация об операциях по разминированию, проведенных на освобожденных территориях Азербайджана за период 10.03.2026 - 15.03.2026.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по разминированию (ANAMA), в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане, в то же время, в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района обнаружены 129 противопехотных мин, 194 противотанковые мины и 743 неразорвавшихся боеприпасa. 1234,5 гектаров очищены от мин и боеприпасов.