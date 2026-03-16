В Ходжавендском районе проведен осмотр садоводческого хозяйства

По завершении очередного заседания Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики был проведен осмотр садоводческого хозяйства ООО Imperium Agro в Ходжавендском районе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Ранее сообщалось, что 16 марта в городе Ходжавенд под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.