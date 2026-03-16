Microsoft обвинили в недобросовестной конкуренции

Microsoft начала продвигать собственный ИИ-сервис Microsoft Copilot в поисковой системе Bing при запросах пользователей о ChatGPT.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на портал WindowsLatest.

По данным издания, при таком поиске на странице появляется интерактивный виджет Copilot, который занимает значительно больше места - примерно в пять раз больше, чем обычные ссылки и рекламные блоки. Помимо предложения перейти к сервису, виджет также демонстрирует его возможности, включая генерацию изображений и улучшение текста.

Ранее журналисты отмечали похожую практику в Bing при поиске конкурирующих браузеров. Например, при запросе Google Chrome пользователям показывалась реклама Microsoft Edge с перечислением его преимуществ, что частично вытесняло результаты поиска конкурента.

Эксперты считают, что подобные методы продвижения могут вводить пользователей в заблуждение и потенциально вызвать вопросы со стороны антимонопольных органов. Однако на данный момент официальных претензий к Microsoft со стороны пользователей или регуляторов не поступало.