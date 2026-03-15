МЭА готовит выброс нефти на рынок из чрезвычайных резервов

Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) в ближайшее время начнут поставки нефти из чрезвычайных резервов на мировые рынки.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Отмечается, что решение о высвобождении запасов было принято после заявления от 11 марта, в котором страны-члены выразили готовность направить на рынок 400 млн баррелей нефти на фоне перебоев поставок, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

По данным МЭА, поставки нефти и нефтепродуктов из резервов в страны Азии и Океании начнутся немедленно. В государствах Европы, а также Северной и Южной Америки соответствующие поставки могут стартовать в конце марта.

Согласно информации агентства, в странах Северной и Южной Америки планируется задействовать 172,2 млн баррелей из государственных резервов и ещё 23,6 млн баррелей из других источников.

В странах Азии и Океании будет направлено 66,8 млн баррелей из госрезервов и 41,8 млн баррелей из промышленных запасов. При этом около 60% объёмов составит нефть и 40% - нефтепродукты.

В Европе планируется выделить 32,7 млн баррелей из государственных резервов и 74,8 млн баррелей из промышленных запасов, из которых около 32% придётся на нефть и 68% - на нефтепродукты.