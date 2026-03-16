https://news.day.az/sport/1822513.html Определена программа 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Определена программа 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана
Стала известна программа матчей 26-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, игры тура пройдут с 5 по 7 апреля.
5 апреля
15:30. "Кяпаз" - "Габала"
Городской стадион Евлаха
18:00. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
Городской стадион Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде
6 апреля
19:00. "Карабах" - "Карван-Евлах"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
7 апреля
15:00. "Имишли" - "Туран Товуз"
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы
17:15. "Зиря" - "Шамахы"
Стадион спортивного комплекса Зиря
19:30. "Араз-Нахчыван" - "Сабах"
Liv Bona Dea Arena.
