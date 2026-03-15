В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла минувшей ночью на территории села Рянджбярляр.

По предварительной информации, автомобиль марки Chevrolet с государственным регистрационным номером 77 EH 053, за рулем которого находился Сая Вюсал оглу Мехрализаде, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, принадлежащим Ровшену Сердар оглу Исмайылову.

В результате столкновения автомобиль ВАЗ-2106 потерял управление и съехал в придорожный овраг.

В ДТП пострадали водитель ВАЗ-2106 Ровшен Исмайылов, его пассажир Эльдениз Абульфат оглу Мамедов, а также водитель Chevrolet Сая Мехрализаде и его пассажирка Гюлюм Ихтияр кызы Мехралыева, 1996 года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Агджабеди.

По данному факту проводится расследование.