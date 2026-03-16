Запущен портал управления радиоспектром WUF13

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), с целью обеспечения управления радиоспектром, в ходе сотрудничества Агентства информационно-коммуникационных технологий (ИКТА) с Азербайджанской операционной компанией WUF13 запущен специальный портал.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта.

 

Отмечается, что посредством портала будет проведена регистрация всего радиооборудования, работающего на различных частотах и используемого в рамках мероприятия, выделены соответствующие частотные ресурсы, а оборудование будет промаркировано. Гостям и представителям СМИ, которые примут участие в мероприятии WUF13, необходимо для регистрации используемого радиооборудования подать заявку, перейдя на портал https://wuf13-e-permission.icta.az/.

Отметим, что аналогичный подход ранее применялся во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), прошедшей в Баку. В рамках данного мероприятия 4023 радиоэлектронных устройства, используемых 280 организациями, были зарегистрированы через портал и промаркированы, что позволило обеспечить эффективное управление радиоспектром.