В Азербайджане могут подорожать китайские товары

Напряженность в регионе и проблемы на транзитных маршрутах, проходящих через Иран, могут повлиять на цены импортируемых в Азербайджан товаров.

Как сообщили Day.Az, предприниматели, занимающиеся продажей китайских товаров, заявили Milli.Az, что территория Ирана считается одним из основных маршрутов доставки грузов из Китая и других стран Азии.

Возникновение задержек или ограничений на этом направлении приводит к росту логистических расходов.

Удорожание транспортных и страховых расходов в первую очередь отражается на ценах на недорогие потребительские товары китайского производства. Особенно быстро подорожание может ощущаться в одежде, обуви, электронике, бытовой технике и мелких товарах, продающихся на рынках.

Отмечается, что использование альтернативных маршрутов перевозки увеличивает себестоимость товаров. По этой причине ожидается рост цен на такие товары, как телефоны, телевизоры, ноутбуки, пластиковые и бытовые изделия, строительные материалы и автозапчасти.

Если текущая ситуация сохранится, цены на некоторые импортные товары могут вырасти в среднем на 5-15%. При этом подорожание дешевых китайских товаров будет относительно небольшим, тогда как техника и запчасти могут подорожать сильнее.

Отметим, что значительная часть непродовольственных товаров на азербайджанском рынке произведена в Китае, и их поставки в страну в основном зависят от транзитных маршрутов.